Primeira Corrida do Campeonato Paraibano de Kart tem piloto Felipe Rabelo como destaque

Neste sábado (dia 19), começaram as corridas do Campeonato Paraibano de Kart, que levarão às pistas – com certeza – grandes personagens de futuro no automobilismo, como Felipe Rabelo, que está devidamente trajado como representante da Construtora Massai nas pistas da Paraíba.

Devido ao bom desempenho do garoto, no asfalto do Circuito Internacional Paladino, localizado no município do Conde é que a Construtora Massai anunciou o patrocínio ao jovem piloto, de apenas 10 anos de idade, que concorre na categoria Cadete PCK.

Tendo como inspiração Ayrton Senna, para Felipe Rabelo, correr é coisa séria. Mesmo se divertindo com o que faz e com a pouca idade, o garoto não mede esforços para alcançar um bom desempenho, treinando três vezes por semana e garantindo boas notas na escola.

Segundo André Rabelo, empresário e pai de Felipe, o Kart tem sido fundamental na vida do garoto, pois incentiva o foco, a responsabilidade, a concentração e desempenho dele, não apenas nas pistas, mas na vida.