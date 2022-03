Primeiro brasileiro na Playboy gastou R$ 300 mil em procedimentos estéticos para posar

O apresentador foi destaque na Playboy da Suécia de março, e revelou que gastou cerca de R$ 300 mil em procedimentos estéticos para as fotos e para estrear no Carnaval.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) — Israel Cassol, 40, foi o primeiro brasileiro a posar para uma capa da revista Playboy fora do território nacional. O apresentador foi destaque na Playboy da Suécia de março, e revelou que gastou cerca de R$ 300 mil em procedimentos estéticos para as fotos e para estrear no Carnaval.

Segundo sua assessoria, Cassol gastou R$ 75 mil com uma Lipo HD e R$ 5 mil com aplicações de botox recentemente, e quando soube que iria fazer parte da ala da escola de samba Colorado do Brás, desfilando no chão, realizou mais uma cirurgia, no quadril, que custou cerca de R$ 34 mil.

“Eu só fui liberado para o Carnaval. Não posso mais fazer corridas devido às complicações no labrum. A cartilagem do meu quadril havia caído”, explicou. “Sempre acreditei que começar aos 40 seria algo impossível, resolvi ir atrás e começar pela porta da frente e por isso fiz todo esse investimento, que chega a ser cerca de 300 mil reais”.

Em 2019, Cassol foi eleito pelos jornais britânicos como o influencer “The Birkin Boy”, por ter uma coleção de bolsas de cerca de £100 mil (cerca de R$ 655,4 mil). “Fui chamado de fútil nas redes sociais, desde então aprendi a lidar com haters”, disse Israel.