Primeiro dia de competições do 20° Torneio de Futebol Society do MP é marcado por clima de confraternização e expectativas

As primeiras partidas do 20° Torneio Nacional de Futebol Society do Ministério Público ocorreram na manhã desta quinta-feira (8) em dois locais: Vila Olímpica Parahyba e Granja dos Promotores. Esta é segunda vez que a Paraíba recebe o evento, que será realizado até domingo (12) com o apoio institucional do Governo do Estado. A última foi em 2010, quando foi realizada a nona edição.



O primeiro jogo disputado pela Paraíba foi contra a Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Amperj) pela categoria Master — o placar ficou em 0 X 0. Ao todo, são 112 jogos envolvendo 54 equipes nas categorias Força Livre, Master, SuperMaster e Sênior.



O presidente da Associação Paraibana do Ministério Público (APMP), Leonardo Quintans, fez uma avaliação positiva do primeiro dia do evento. “A avaliação é extremamente positiva, com os jogos ocorrendo com muita tranquilidade, dentro da nossa programação. E, acima de tudo, com o espírito desse torneio: um clima de confraternização, com a Vila Olímpica lotada, com atletas, famílias, colegas”, disse.



Pedro Andrade, da APMP, era só expectativas. “A expectativa é muito boa. Nosso time está bem preparado, numa festa muito bonita, com um evento preparado com muito carinho”, comentou.



São 24 delegações. Renato Lopes é da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. “É um momento incrível. Toda essa turma se preparando para esse grande torneio, gente se reencontrando, gente se conhecendo”, disse.



Sentimento compartilhado por Rogério Velinho, assessor esportivo do MP. “É sempre uma alegria enorme receber 20 estados, uma responsabilidade muito grande. Eu participei da nona edição. Poder reencontrar amigos e conhecer novos é a melhor parte desse congraçamento”, afirmou.



Categorias — As equipes serão formadas nas seguintes categorias: Sênior, formada por atletas a partir de 53 anos; SuperMaster, formada por atletas a partir de 45 anos; Master, formada por atletas a partir de 35 anos de idade; e Força Livre, formada por atletas de qualquer idade.



Os atletas são das regiões Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul); Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba e Pernambuco; Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins); Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo); e Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina).



Programação



Dia 8 – Jogos Classificatórios – Início dos Jogos – Jogos acontecerão das 7h até as 12h e das 14h às 17h em dois locais de competição



Vila Olímpica Parahyba (Bairros dos Estados) – Campos 1,2,3 ( Estádio) Campos 5, 6 ( Minicampo)



Granja dos Promotores (Água Fria) Rua Walfredo Guedes Pereira Sobrinho s/n Bairro: José Américo de Almeida, CEP: 58074-010 – João Pessoa-PB



Dia 9 – Jogos Classificatórios



Dia 10 – Quartas de finais (manhã) semi-final (tarde) (Granja dos promotores e Vila Olímpica (Bairro dos Estados)



Dia 11- Finais



Estádio Almeidão – Manhã das 7h às 12h – Decisões de terceiros, segundos e terceiros lugares.



12h – Encerramento e Cerimônia de entrega de Premiação – Local Granja dos Promotores

