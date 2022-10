Professor corta cabelo de alunos para ‘castigá-los’ e gera revolta na web

O modo de disciplina de um professor gerou revolta na web. Isso porque o docente foi flagrado cortando o cabelo dos alunos como forma de castigá-los. O caso aconteceu em Quito, no Equador.

A ação do professor de educação física aconteceu em março deste ano e recentemente as imagens foram divulgadas na internet.

O registro mostra os alunos em fileira em frente ao lixo onde o pedagogo corta o cabelo dos jovens.

Conforme o Meganoticias, a razão por trás da decisão do professor é desconhecida. A mídia local divulgou que a escola está ciente do ocorrido e que o professor foi suspenso momentaneamente do cargo.

A Direção Distrital do Ministério da Educação equatoriano investiga o caso.

R7