Professor da UFPB de Areia é preso acusado de estupro

Prisão aconteceu durante ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Militar, que visa identificar pessoas com contratadas pelo poder público que tenham mandados de prisão em aberto.

Um homem de 50 anos, professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), foi preso suspeito de estupro no final da manhã desta quarta-feira (10), no campus onde dava aula, em Areia, no Brejo paraibano.