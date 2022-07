Professor é morto após publicar vídeo em que pede justiça pelo assassinato de parentes por facção criminosa na Paraíba

No dia anterior ao crime, a vítima esteve no Cemitério Municipal de Brejo dos Santos e gravou um vídeo no qual pedia justiça por sua família

O professor Max Izênio da Costa Veras, 35 anos, foi assassinado no início da noite desta quinta-feira (7), no Centro da cidade de Brejo dos Santos. De acordo com informações de testemunhas, a vitima seguia em seu veículo quando foi atingido por vários tiros de arma de fogo efetuados por uma pessoa desconhecida.

No dia anterior ao crime, Veras esteve no Cemitério Municipal de Brejo dos Santos e gravou um vídeo no qual pedia justiça por sua família (Veras). No vídeo ele contou que vários membros de sua família foram assassinados por uma facção criminosa conhecida por “Oliveiras de São Paulo”.

A organização criminosa teria cometido outros diversos homicídios na microrregião de Catolé do Rocha, Sertão da Paraíba. Entre as pessoas assassinadas pela facção estariam o pai e o avô da vítima.

No vídeo, ele afirma ainda que organização criminosas vai continuar mantando se não for detida. Ele disse que vinha sendo perseguido e que já sofreu tortura por parte da organização.

