Professora há 22 anos diz que só na gestão do prefeito Elias, tem investido em todas as áreas da educação no município de Jacaraú

A professora Verônica Damasceno, secretária de educação do município de Jacaraú, Litoral Norte da Paraíba, participou do Manhã de Notícias, da TVMIDIA, nesta quarta-feira (15), falando sobre a Jornada Pedagógica, que começou dia 13 e vai até o dia 17, além dos avanços na área da educação, possibilitados através dos investimentos da prefeitura, sob o comando do prefeito Elias Costa.

Verônica disse que é professora há mais de 22 anos e só na gestão de Elias, Jacaraú tem visto investimento em todas as áreas da educação. Veja:

