Profissionais de transportes alternativo e de turismo agradecem conquistas da categoria e declaram apoio à reeleição de João

Profissionais de transportes alternativo e de turismo declararam, nesta terça-feira (18), em Campina Grande, apoio à candidatura à reeleição do governador João Azevêdo (PSB). A categoria destacou a atenção do governo, a abertura de diálogo e a solução das demandas dos trabalhadores aguardadas há anos.

O presidente da Cootranspat PB, Carlos Lima, destacou que o apoio ao governador é um reconhecimento por tudo que ele fez pela categoria. “Nós tivemos o nosso transporte regulamentado, a liberação de quase R$ 1 milhão de créditos pelo Empreender e mil cestas básicas distribuídas na pandemia, demonstrando que o governo cuidou de nós no momento difícil. Somos 15 mil trabalhadores de alternativo e do turismo em 200 municípios e estamos juntos com o governador amigo do transporte que solucionou uma luta de 20 anos”, disse.

Ele também evidenciou as ações do governo para a geração de emprego. “O governador tem feito várias estradas em todas as regiões da Paraíba e a construção do Centro de Convenções de Campina Grande irá aumentar a nossa renda porque o transporte das pessoas que participarão dos eventos será feito por nós”, acrescentou.

João destacou a satisfação de receber o apoio e garantiu que a relação de respeito se manterá com avanços para a categoria.

“A regulamentação do transporte alternativo é um ato de justiça porque, de fato, fazemos um governo de inclusão, olhando para todos os segmentos e categorias, dando segurança e valorização aos trabalhadores. A eficiência da nossa gestão fiscal permitiu a pavimentação asfáltica de 177 cidades, o Arco Metropolitano Leste e diversas obras de estrada, que reduzem gastos e impulsionam a economia, beneficiando diretamente os motoristas de transporte alternativo”, sustentou.

