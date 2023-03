O Programa Integrado Patrulha Maria da Penha começa a funcionar em Guarabira, nesta quarta-feira, às 8h, no Dia Internacional da Mulher, 8 de março. A Patrulha já está consolidada na Grande João Pessoa e na região polarizada por Campina Agora, com a implantação no Núcleo de Guarabira, a Patrulha Maria da Penha passa a atender a 100 dos 223 municípios do Estado.

A Patrulha Maria da Penha é um serviço que tem como objetivo oferecer acompanhamento preventivo periódico e garantir maior proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar que possuem medidas protetivas de urgência vigentes, baseadas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).O serviço funciona em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e Tribunal de Justiça da Paraíba.

Os últimos ajustes para o funcionamento do Programa Integrado Patrulha Maria da Penha em Guarabira foram dados nesta terça-feira (7), com a visita da secretária da Mulher e Diversidade, Lídia Moura e a executiva Cristiana Almeida visitaram a sede e participaram de reunião com a equipe e os parceiros como Defensoria Pública, Justiça, Ministério Público e Polícia Civil.

Rua Antônio Uchoa, 21, Centro – Guarabira

E-mail:patrulhamariadapenhan2@semdh.pb.gov.br

