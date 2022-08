PROGRAMA “TÁ NA MESA” COM REFEIÇÕES POR APENAS R$ 1 REAL INICIA NESTA SEGUNDA EM PEDRO RÉGIS

A partir desta terça-feira (09), inicia a distribuição de refeições por apenas R$ 1 real do Programa “Tá na mesa” em Pedro Régis, parceria do Governo do Estado da Paraíba com o Governo Municipal, para garantir a segurança alimentar e fomentar a rede de comércio e abastecimento de suprimentos, que são fornecidos por trabalhadores e agricultores locais.

Serão 200 refeições por dia, uma “quentinha” por pessoa. O atendimento será de segunda a sexta-feira, a partir das 11h, e as refeições entregues na rua: Miguel Luís, nº105, próximo a Delegacia de Polícia Militar. A distribuição será coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, e deve atender, principalmente, famílias em situação de vunerabilidade social, cadastradas nos programas sociais, mas não será restrita e todas as pessoas poderão comprar o alimento vendido por apenas R$ 1 real.

A prefeita Michele Ribeiro e a secretária da Asistência Social, Juliana Mendonça, celebraram mais uma parceria com o Governo do Estado da Paraíba, que fortalece as ações do Governo Municipal de Pedro Régis em benefício das famílias pedroregenses, garantindo a segurança alimentar. “Já somos contemplados com o Programa de Aquisição de Alimento (PAA), agora o “Tá na mesa”; sem dúvidas conquistas importantes que nos ajudam a garantir o acesso da população aos alimentos necessários para uma refeição digna”, frisou a prefeita.

