Programação do São João 2022 de Bananeiras, é divulgada

A programação do São João 2022 de Bananeiras foi divulgada na noite desta quarta-feira (20). A festa volta a acontecer presencialmente pela primeira vez depois da pandemia da Covid-19 e promete ser maior que nas edições anteriores. Diferente do que acontecia até 2019, agora o São João de Bananeiras deve acontecer ao longo de 30 dias, de 17 de junho a 17 de julho. As atrações foram divulgadas até o dia 2 de julho. (Confira a programação no fim da matéria)

Entre os nomes confirmados estão Elba Ramalho, Alok e Gusttavo Lima. Também se apresentam os artistas Flávio José, Walkyria Santos, Eliane, Aduilio Mendes, Raniery Gomes, Ramon Schnayder e Fabiano Guimarães.

De acordo com a prefeitura da cidade, os shows devem acontecer em uma nova estrutura, no Estádio Governador Clóvis Bezerra, popularmente conhecido como ‘O Bezerrão’.

O São João de Bananeiras tem como organizadora a Medow Promo Serviços de Eventos e Estruturas LTDA, mesma empresa responsável pelo São João de Campina Grande.

Programação do São João de Bananeiras

17 de junho: Flávio José, Walkyria Santos, Aduílio Mendes e Anderson Barbosa

18 de junho: Gusttavo Lima, Ramon Schinayder, Djael Wagner e Bisay

19 de junho: Alok, Ranniery Gomes, Dióginis e Felipe Alcântara

20 de junho: Casamento Comunitário

21 de junho: Noite Gospel

22 de junho: Elba Ramalho, Fabiano Guimarães, Forró D2 e Wagner Viana

23 de junho: Eliane, Assisão, Capilé e os 3 do Nordeste

24 de junho: Dukinhan, Kelson Kizz, Diego Faria, Bruno e Denner e Magnatas do Forró

25 de junho: Magníficos, Danny Xavier, Vinicius Mendes e Jeito Nordestino

26 de junho: São João Kids, com João do Acordeon

28 de junho: Padre Nilson e Elson Júnior

29 de junho: Gustavo Mioto, Felipe Rossi, Matheus Augusto e Daniel Almeida

1º de julho: Noite do brega (atrações não informadas)

2 de julho: Cavalo de Pau, Gui Matos e mais uma atração não divulgada

