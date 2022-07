Promotoria investiga esquema com gastos em combustíveis para beneficiar familiares de secretários de Mari

Denúncia também fala sobre gastos altos e incompatíveis com combustível, pelo município.

O Ministério Público da Paraíba instaurou um Procedimento Preparatório para apurar uma denúncia de contratos irregulares entre a Prefeitura de Mari e o Posto de Combustíveis Auto Posto Mari Limitada, segundo publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (8).

Segundo a publicação, a denúncia versa que a Prefeitura de Mari mantém contrato irregular com Posto de Combustíveis Auto Posto Mari Limitada, beneficiando inclusive as famílias de secretários municipais. Além disso, o denunciante falar sobre gastos altos e incompatíveis com combustível, pelo município.

A promotora de Justiça, Paula da Silva Camillo Amorim determinou a instauração de Procedimento Preparatório, para apuração integral dos fatos noticiados, identificar todos os responsáveis, coletar novas provas, caso necessário, e aquilatar o grau de responsabilidade de cada envolvido, adotando ao final, as medidas judiciais adequadas.