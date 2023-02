Prouni oferece oportunidades na PB para cursos presenciais e a distância

Para quem realizou o Enem, são mais de 170 vagas disponíveis na Faculdade Internacional da Paraíba (FPB)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou edital 2023 do Programa Universidade para Todos (Prouni) para que os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) possam aproveitar a oportunidade de conquistar uma vaga no Ensino Superior.

As inscrições para o Prouni começam no dia 28 de fevereiro e vão até 3 de março. Os resultados serão divulgados entre 7 e 16 de março, na primeira chamada, e também entre 21 e 30 de março, na segunda chamada.

Na Paraíba, a Faculdade Internacional da Paraíba (FPB) soma mais de 170 vagas em diversos cursos de graduação nas modalidades Presencial e EaD.

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter obtido nota mínima de 450 pontos na prova do Enem e não ter zerado a redação. Além disso, não pode possuir vínculo com Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e deve ter cursado o Ensino Médio integralmente em instituição privada.

“Ingressar no Ensino Superior é o sonho de muitas pessoas e o Prouni é uma porat de entrada, que viabiliza estudar em uma instituição privada, com qualidade de ensino e infraestrutura. Estamos com uma oferta grandiosa de vagas nas mais diversas áreas, aguardando os futuros profissionais que iremos formar e entregar ao mercado de trabalho”, afirma o gerente de campus da FPB, Elder Maranhão.

Quadro de vagas e cursos

João Pessoa –

Cursos presenciais: Direito, Administração, Gestão Comercial, Tecnologia da Informação, Jogos Digitais, Gestão Pública, Logística, Marketing, Pedagogia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Publicidade e Propaganda, Educação Física, Design Gráfico, Design de Interiores, Farmácia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Fisioterapia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Jornalismo, Letras (Língua Portuguesa), Nutrição, Psicologia, Serviço Social.

Cursos EAD: Ciências Contábeis

