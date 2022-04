‘Provavelmente devo ter dado uma cochilada’, relata motorista de aplicativo que dirigia carro com ex- BBB Rodrigo Mussi

Em depoimento à polícia, o motorista também informou que teria dormido ao volante. O caso foi registrado no 14° Distrito Policial, em Pinheiros.

O motorista Kaique Reis afirma que usava cinto de segurança no momento do acidente. Ele não se feriu. Já Mussi, que estaria sem cinto, teria sido arremessado para a frente do veículo, sofrendo diversas faturas pelo corpo, incluindo traumatismo craniano.