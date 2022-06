PSB anuncia nesta quinta-feira candidatura do jornalista Heron Cid

O PSB da Paraíba convoca entrevista coletiva para esta quinta-feira (29), a partir das 10h30 na sede da Associação Paraibana de Imprensa (API), em João Pessoa. A legenda vai anunciar a candidatura do jornalista Heron Cid a deputado federal, preenchendo os 13 nomes que vão compor a chapa para as eleições deste ano.

O governador João Azevedo, o presidente estadual Gervasio Maia e lideranças do partido vão participar do anúncio, que tem o objetivo de falar ainda sobre o fortalecimento da legenda para as eleições deste ano.

Com 635.699 filiados, o PSB é o nono maior do país. No ultimo pleito estadual, o partido elegeu três governadores: Renato Casagrande no Espírito Santo; João Azevedo, na Paraíba; e Paulo Câmara, em Pernambuco (reeleito).

No Congresso Nacional, o partido conquistou 32 cadeiras de deputados federais, a sétima maior bancada na Câmara, além de duas vagas no Senado Federal. A legenda elegeu ainda 64 deputados estaduais em 24 estados.

