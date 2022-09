PSB Nacional emite nota de repúdio após agressões a Gervásio Maia, durante comício em Guarabira

Na nota a direção nacional do partido, por meio do presidente Carlos Siqueira, diz que “repudia com veemência a violência política sofrida pelo deputado federal.

A presidência nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) emitiu nota ontem (18) repudiando as agressões sofridas pelo deputado federal Gervásio Maia, presidente estadual da sigla na Paraíba, durante o comicio de encerramento da ‘Caravana 40’ que percorreu o brejo do estado.

O término do comício, que ocorreu no centro de Guarabira, foi marcado por troca de farpas e agressões entre correligionários do PSB. Vários vídeos captam o momento em que a confusão se inicia e é possível ver o clima tenso entre Renato Meireles, Célio Alves, Gervásio Maia e aliados.

Na nota a direção nacional do partido, por meio do presidente Carlos Siqueira, diz que “repudia com veemência a violência política sofrida pelo deputado federal e candidato à reeleição Gervásio Maia”

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) repudia com veemência a violência política sofrida pelo deputado federal e candidato à reeleição Gervásio Maia (PB), na noite deste sábado (17), na Paraíba.

Na ocasião, o presidente estadual do PSB-PB exercia seu direito de fala em uma atividade de campanha na cidade de Guarabira quando foi covardemente agredido por um assessor parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado.

O PSB se solidariza com o socialista e cobra providências por parte das autoridades de segurança pública.

Carlos Siqueira

Presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB)

