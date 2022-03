PSB realiza filiação coletiva de lideranças da Paraíba nesta quinta-feira no Cabo Branco

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) realiza, nesta quinta-feira (31), às 17h, no Clube Cabo Branco, em João Pessoa, ato de filiação coletiva de diversas lideranças políticas do estado. O evento contará com a presença do governador João Azevêdo (PSB).

Na ocasião, a legenda receberá filiações de deputados estaduais, prefeitos e vereadores de todas as regiões da Paraíba, fortalecendo o partido para as eleições deste ano.

O presidente estadual do PSB e deputado federal Gervásio Maia Filho destacou que a legenda chega à reta final de filiações com um saldo positivo e com nomes que têm o respeito e serviços prestados à população paraibana. “Nós estamos preparando o partido para a disputa proporcional na Assembleia Legislativa e Câmara Federal e temos certeza de que montaremos uma chapa forte e unida em torno da pré-candidatura à reeleição de João Azevêdo, garantindo uma base de sustentação numerosa e qualificada, dando tranquilidade para que o governador continue realizando, em parceria com os parlamentares, obras e ações importantes para o desenvolvimento da Paraíba”, comentou.

Data: 31.03.2022 – Quinta-feira Hora: 17h Local: Clube Cabo Branco. Rua Coronel Souza Lemos s/n, Miramar, João Pessoa.

