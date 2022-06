Psicologa da clínica Era, fala sobre Ansiedade. Até onde nos atrapalha?

A psicóloga Maria Gabriela, da clínica de psicologia Era, aqui da cidade de Guarabira-PB, fala sobre ansiedade, uma doença tão comum nos dias atuais, e também muito preocupante. Ela fala em quais as áreas da nossa vida, essa doença pode nos afetar.

O Brasil é um dos países com mais pessoas ansiosas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). São quase 19 milhões de brasileiros que sofrem com esse tipo de transtorno. Apesar de estar mais presente no cotidiano das pessoas, a ansiedade é algo antigo e pertence ao ser humano.









A clínica Era, está localizada na cidade de Guarabira.

https://instagram.com/eracoworking?igshid=YmMyMTA2M2Y=

