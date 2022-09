Psicólogo Humberto Júnior fala sobre a importância da prevenção ao suicídio

O Setembro Amarelo é uma campanha iniciada pelo CVV (Centro de Valorização da Vida) que pretende dar mais visibilidade e orientar a maior quantidade possível de pessoas sobre a importância de falar sobre o suicídio.

Os casos de suicídio têm aumentando no mundo todo. De acordo com as últimas estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicadas no relatório “Suicide worldwide in 2019”, todos os anos, mais pessoas morrem por consequênica do suicídio do que por HIV ou câncer de mama, por exemplo.

Mundialmente, a taxa de suicídio está diminuindo; nas Américas, subindo

As taxas de suicídio caíram nos 20 anos entre 2000 e 2019, com a taxa global diminuindo 36%, diminuições variando de 17% na região do Mediterrâneo Oriental a 47% na região europeia e 49% no Pacífico Ocidental. Mas na Região das Américas, as taxas aumentaram 17% no mesmo período.

Embora alguns países tenham colocado a prevenção do suicídio no topo de suas agendas, muitos permanecem não comprometidos.

Atualmente, apenas 38 países são conhecidos por terem uma estratégia nacional de prevenção do suicídio.

É necessária uma aceleração significativa na redução de suicídios para cumprir a meta dos ODS de uma redução de um terço na taxa global de suicídio até 2030.

Por isso, contribuir com ações para auxiliar a prevenção do suicídio é muito importante.

Suicídio: procurando ajuda

Buscar ajuda é a atitude mais efetiva no combate ao suicídio.

Se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, ou identificou em si mesmo sinais de risco, busque ajuda de um profissional.

Para pessoas com pensamentos suicidas, os primeiros recursos ou fontes de apoio são: família; amigos e colegas; unidades de saúde: CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), Unidades de Saúde da Família, clínicas, consultórios psicológicos, urgências psiquiátricas, profissionais de saúde: médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, agentes de saúde e grupos de apoio.

Por fim, você também pode buscar O CVV – Centro de Valorização da Vida. Trata-se de um canal de comunicação que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, com atendimento gratuito para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

Para entrar em contato com o CVV basta discar 188.

A grande maioria das mortes por suicídios podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém que você conhece possui pensamentos suicidas, peça ajuda!

