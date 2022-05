PT da Paraíba emite Resolução “em sintonia com a Nacional” reafirmando aliança com MDB para apoio a Lula, Veneziano e Ricardo

O Diretório Regional do PT da Paraíba emitiu uma Resolução nesta sexta-feira (06) na qual reafirma o desejo, já explicitado do PT Nacional e pelo pré-candidato do partido à presidência da República, Luís Inácio Lula da Silva, de consolidar uma aliança com o MDB na Paraíba, no lançamento da futura candidatura do Vice-presidente do Senado Federal, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) a Governador do Estado; e do ex-governador Ricardo Coutinho para Senador.

A Resolução foi publicada em total consonância com o Diretório Nacional. “O PT Estadual, em total sintonia com nossa Direção Nacional e o Presidente Lula, reafirma que continuará a construir com o MDB da Paraíba um projeto político unificado em defesa da democracia, da inclusão social e da retomada do desenvolvimento do nosso Estado”, diz trecho do documento.

O documento reafirma a necessidade de união para livrar o país da crise na qual se encontra. “O Brasil vive um dos piores momentos de sua história recente, mergulhado numa profunda crise humanitária, econômica, política e institucional. (…) Vivemos um grave processo de corrosão do Estado Democrático de Direito reconquistado após o fim da ditadura militar com a promulgação da Constituição de 1988”.

Veneziano Vital – O documento reafirma que “Lula representa a força e a capacidade necessária para a construção desse grande movimento nacional pelo Brasil, pelo nosso povo e por nossa democracia” e que Lula vem ressaltando a necessidade de união com o MDB, “especialmente no Nordeste, onde os dois partidos estão em entendimentos avançados por alianças nos nove estados da Região, e em nossa querida Paraíba, onde a pré-candidatura de Veneziano Vital do Rêgo representa esse entendimento”.

Diz ainda que, “em virtude de sua história política, experiência administrativa, protagonismo no enfrentamento aos desmandos do atual governo e alinhamento com a bancada do PT no Senado Federal, Veneziano é com certeza o melhor nome para governar a Paraíba pelos próximos quatro anos”.

Ricardo Coutinho – A resolução relembra os avanços que a Paraíba conquistou na gestão do ex-governador Ricardo Coutinho, pré-candidato do partido ao Senado Federal, e destaca as “políticas, programas, projetos e grandes obras estruturantes implementadas pelos governos de Ricardo Coutinho, as quais tornaram a Paraíba uma referência nacional em termos de desenvolvimento humano, social e econômico, bem como na participação popular e na geração de oportunidades para todo o povo”.

O documento reafirma a pré-candidatura de Ricardo Coutinho ao Senado Federal e cita um movimento que, na Paraíba, será liderado pelo PT e pelo MDB para “resgatar a dignidade e a esperança da nossa gente, que acompanha estarrecida, decepcionada e angustiada a letargia e inépcia do atual governo estadual”.

João Azevêdo – A resolução diz que a Paraíba é gerida por um péssimo governo, que “não empreende absolutamente nada de novo; um governo que, vazio de realizações, deu-se a emitir ordens de serviço, a torto e a direito, em pleno ano eleitoral; um governo politicamente fraco, que se descolou completamente da base social que o elegeu e se fez refém de políticos conservadores” e que “João Azevedo rompeu com o programa de governo que apresentou ao povo paraibano em 2018”.

A resolução finaliza afirmando que “por tudo isso, o PT da Paraíba tem clara consciência de qual é o seu caminho e a sua missão em 2022: estaremos ao lado de Lula, Veneziano e Ricardo Coutinho num projeto político que haverá de mobilizar corações e mentes na luta pelo alvorecer de um novo tempo para o povo brasileiro e para nossa amada Paraíba”.

Veja a íntegra do documento, em anexo.

Assessoria de Imprensa

Diretório Estadual do MDB da Paraíba

