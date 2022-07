PT na Paraíba indica quatro nomes para vice e Jackson Macedo diz que chapa aceitaria Luciano Cartaxo na vaga; ex-prefeito rejeita e grupo dispensa Maísa e Lucélio

Eram cotados os nomes da esposa do ex-prefeito, Maísa Cartaxo ou o irmão, Lucélio Cartaxo, que foi citado pela executiva estadual do PT

A Executiva Estadual do PT decidiu ontem (4) os possíveis candidatos a vice na chapa do senador e pré-candidato ao governo, Veneziano Vital do Rêgo (MDB). Foram escolhidos os nomes da professora universitária e militante dos direitos humanos, Maria Luiza Alencar Feitosa; a ex-prefeita do Conde, Márcia Lucena; o ex-prefeito de Patos, Lenildo Morais; e o advogado e presidente do Diretório do PT de João Pessoa, Antônio Barbosa.

Eram cotados os nomes da esposa do ex-prefeito, Maísa Cartaxo ou o irmão, Lucélio Cartaxo, que foi citado pela executiva estadual do PT, mas o partido descartou o nome dos dois. “Se fosse o próprio Luciano Cartaxo, ele seria o melhor nome para compor a chapa. Ele foi prefeito, tem um alto índice de aprovação, então não tenho dúvidas”, garantiu o presidente do PT paraibano, Jackson Macedo. Mas Luciano Cartaxo se mantém firme na decisão de concorrer a uma vaga de deputado estadual.

O PT já tem espaço na chapa majoritária do emedebista com a pré-candidatura do ex-governador Ricardo Coutinho ao Senado.

O resultado já foi informado a Veneziano Vital do Rêgo. A lista com as indicações do PT da Paraíba segue também para a direção nacional do partido que vai tratar com o pré-candidato sobre a escolha de seu companheiro ou companheira de chapa.

