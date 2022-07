Queda de árvore interdita rua por trás da UFPB, em João Pessoa

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) estiveram no local para reorientar o trânsito.

As fortes chuvas que assolam a capital paraibana desde a madrugada desta sexta-feira (8) causaram a queda de uma árvore na rua Tab. Stanislau Eloy, por trás da UFPB, em João Pessoa.

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) estiveram no local e realizaram bloqueios na Rotatória do Centro de Tecnologia e na via Expressa Padre Zé, e em frente ao Hospital Universitário.

Mais cedo, outros deslizamentos e quedas causaram transtornos pela cidade —leia mais.

Às 14h50, as equipes concluíram a remoção da árvore da pista, liberando o tráfego na área.

