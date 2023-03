Quem são os presos da Paraíba apontados como líderes de ataques no RN

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte afirma que dois homens presos em unidades penitenciárias da Paraíba são responsáveis pelos ataques violentos registrados no estado vizinho. No entanto, o secretário de Administração Penitenciária da Paraíba, João Alves, disse em entrevista à TV Cabo Branco que não há como confirmar se os presos da Paraíba são líderes dos ataques.

De acordo com a Polícia Civil do RN, os presos seriam Erick Silva de Santana, que está detido na Penitenciária de Segurança Máxima Doutor Romeu Gonçalves de Abrantes, em João Pessoa, e Igor Cavalcanti Coelho, detido no Complexo Penitenciário do Serrotão, em Campina Grande.

Erick Silva de Santana é investigado por prática de assalto à banco, de acordo com inquérito instaurado em maio de 2022. Ele estava em uma casa no município de Lucena, Região Metropolitana de João Pessoa, com outros suspeitos de crimes.

Ainda segundo a Polícia Civil, Erick é conhecido pelo apelido de “Neymar” e integra uma organização criminosa. Ele teria utilizado um celular para fazer contato com integrantes da organização criminosa que atuam na zona leste de Natal.

Já Igor Cavalcanti Coelho tem um processo na Vara de Entorpecentes de Campina Grande. Após informações de que ele estaria envolvido nos ataques no Rio Grande do Norte, ele foi transferido para um presídio de segurança máxima em João Pessoa.

De acordo com o secretário de Administração Penitenciária da Paraíba, João Alves, em entrevista à TV Cabo Branco, não há como confirmar a liderança dos presos paraibanos.

“Nós não temos esse conhecimento. É preciso que seja apurado e concluído. Nós temos recebido várias informações de outros órgãos como o Ministério Público, e não nos trouxeram essa informação ainda” disse o secretário.

João Alves também afirmou que as responsabilidades estão sendo tomadas pelas autoridades do Rio Grande do Norte. Os celulares que seriam usados por eles foram apreendidos e devem passar por perícia.

A Secretaria da Segurança e da Defesa Social da Paraíba informou que está colaborando com as ações desenvolvidas pelo Rio Grande do Norte e também ressaltou que “não é possível afirmar sobre a liderança em relação aos grupos criminosos, já que as investigações são do estado vizinho”.

Ataques no RN

Desde terça-feira (14), 45 cidades foram alvo de ataques criminosos no Rio Grande do Norte. Pelo menos 72 pessoas foram presas, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública.

A sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, foi incendiada na madrugada desta sexta-feira (17), quarto dia de ataques no Rio Grande do Norte.

O local mais atingido foi o depósito de medicamentos que ficou destruído. A Prefeitura calcula um prejuízo de mais de R$ 10 milhões só em remédios.

G1PB



