”Quero cuidar do meu filho” diz Sargento da PM alvejado pelo próprio filho

Ainda no hospital, em recuperação, o sargento da Polícia Militar que foi atingido por tiros disparados pelo próprio filho de 13 anos manifestou o desejo de cuidar do garoto. A informação foi dada nesta nessa quinta-feira (24/3), pelo advogado da família, Aylan da Costa Pereira. Além de atirar contra o próprio pai, o menino de 13 anos confessou ter matado a mãe e o irmão mais novo no último sábado (19/3), em Patos, no Sertão da Paraíba.

hospital de emergência e trauma de Campina Grande divulgou na noite desta quarta-feira um boletim mais atualizado sobre o estado de saúde do policial militar que foi baleado pelo próprio filho de 13 anos.

