Raimundo Macedo dinamiza, amplia e moderniza a comunicação da CM de GBA

Redes sociais da Câmara Municipal funcionam atualizadas, facilitando o trabalho da imprensa

Guarabira (PB) – A Câmara Municipal de Guarabira, na gestão do atual presidente Raimundo Macedo (PSDB), vive um novo momento, sobretudo no quesito que envolve a comunicação oficial do Poder Legislativo com os órgãos de imprensa da cidade e da região.

Com a devida aprovação da mesa diretora da Casa e através de processo legal, o presidente contratou agência de publicidade que, em trabalho conjunto com a Assessoria de Imprensa da Câmara, tem feito a divulgação do desempenho dos vereadores, principalmente no site oficial do Poder Legislativo Municipal.

O vereador Raimundo Macedo também autorizou a contratação, por parte da agência, de equipe jornalística que, além dos textos publicados no site da CMG, produz vídeos, fotos, áudios e divulgam resumos das sessões ordinárias, mostrando ao povo de Guarabira a produção (projetos e requerimentos) de parlamentar.

A inovação está sendo notada pela imprensa local, principalmente nas transmissões das sessões ordinárias. Além dos sites contratados, os debates das terças e quintas-feiras são transmitidos ao vivo pelo portal da Câmara Municipal de Guarabira.

Nas redes sociais, a exemplo de Instagram, Facebook e YouTube, o material divulgado serve como fonte para sites e portais de notícias, tudo de forma atualizada.

A exemplo do que ocorria na gestão anterior do presidente Wilson Gomes, o vereador Raimundo Macedo também possibilita acesso fácil e institucional com os veículos de comunicação, facilitando o trabalho dos jornalistas e radialistas, inclusive no Comitê de Imprensa “Antonio Paulino Filho”.

Por Antonio Santos/Fato a Fato

