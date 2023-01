Raimundo Macedo toma posse como presidente da câmara municipal de Guarabira

Em Sessão Solene realizada na tarde deste domingo (1), o vereador Raimundo Macedo tomou posse como Presidente da Câmara Municipal de Guarabira para o Biênio 2023-2024.

Cumprindo os atos regimentais, o presidente do Biênio 2021-2022, vereador Wilson Filho, conduziu o rito inicial da Sessão e após fazer seu discurso de despedida, deu posse oficial aos integrantes da nova Mesa. Em seguida, o vereador Raimundo Macedo, empossado Presidente, continuou a solenidade abrindo espaço para os discursos.

Em sua fala, a deputada Camila Toscano pregou a união dos representantes políticos para o desenvolvimento do município e declarou que acredita que Raimundo Macedo construirá uma grande história à frente da Casa Osório de Aquino.

Representando a bancada de situação, o vereador Tiago Justino, que também compõe a Mesa, disse que será mantido o ritmo forte de trabalho e que a educação será representada na Mesa, pois na presidência e na secretaria, os vereadores que ocupam esses cargos são professores, se referindo a ele próprio e a Raimundo Macedo.

O líder da oposição, Ivonaldo Fernandes, frisou os avanços obtidos pela Câmara, especialmente nesta legislatura, destacando a pluralidade de ideias.

O decano da Casa, vereador José Agostinho, ressaltou os trabalhos desenvolvidos por Raimundo como professor, diretor escolar, secretário de educação e alegou crer que o novo Presidente fará um trabalho produtivo para a sociedade guarabirense.

O Prefeito Marcus Diogo alegou que não ter dúvida que, com Raimundo Macedo na presidência, não terá dificuldades em pautar projetos que visem o melhor para o povo de Guarabira.

Raimundo pautou seu discurso em agradecer a todos que contribuíram com sua trajetória pessoal e política e alegou que chega a Presidência para fazer um trabalho colaborativo, respeitoso e democrático.

Mais sobre a Sessão

A Sessão aconteceu em clima de harmonia e contou com a participação, além do próprio Raimundo Macedo, dos vereadores Gerson Cândido de Farias, Isaura Barbosa, Ivonaldo Fernandes, José Agostinho, Junior Ferreira, Jussara Maria, Ramon Menezes, Rosane Emidio, Saulo Fernandes, Tiago Justino e Wilson Filho, bem como, da deputada estadual Camila Toscano, do prefeito Marcus Diogo, o vice-prefeito Wellington Oliveira, familiares e amigos do vereador Raimundo Macedo.

A nova Mesa Diretora é formada pelo vereador Raimundo Macedo, como presidente; Saulo Fernandes, vice-presidente; Tiago Justino primeiro secretário e Gerson Cândido de Farias como segundo secretário.

