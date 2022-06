Ramon diz que Marcus Diôgo não respeita o legislativo

O vereador guarabirense e pré-candidato a deputado estadual, Ramon Menezes (MDB), fez uma avaliação do primeiro semestre dos trabalhos legislativos da casa Osório de Aquino, e também da administração do prefeito Marcos Diogo. Ramon, avaliou como positivo os trabalhos desempenhados por todos os vereadores da casa porém lamentou a falta de respeito do prefeito em relação ao legislativo.

Ele também disse que em nada evoluiu a administração do prefeito Marcos Diogo, nesse primeiro semestre de 2022. e que encomendou uma pesquisa mostrando que a secretaria de Saúde e a secretaria de educação são as pastas que mais foram mal avaliadas pelos pesquisados. Ele também disse que o prefeito Marcos jogo vive de ilusão e utopia.









