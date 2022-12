Ramon Menezes homenageia empresária dona do Real Supermercado, em Guarabira

A Câmara Municipal de Guarabira encerrou seus trabalhos no 2ª semestre de 2022 nesta terça-feira (20), com uma sessão especial onde várias personalidades foram agraciadas por seus méritos. A empresária Maria Pereira, dona do Real Supermercado recebeu a Comenda Mérito Empresarial Rogério Pontes. Nos últimos 5 anos, o Real Supermercado abriu oportunidades de empregos e trouxe desenvolvimento para Guarabira, cujo seu comercio é o maior das regiões do Brejo e Agreste. A homenagem foi uma propositura do vereador Ramon Menezes (MDB).

“Hoje, com muita alegria, encerramos este primeiro biênio na Casa Osório de Aquino com a entrega de comendas, títulos e homenagens a alguns guarabirenses que se destacam em suas respectivas áreas. Com muito orgulho, nosso gabinete concedeu a Comenda Mérito Empresarial Rogério Pontes a empresária @maria_pereira_gba , sócia-proprietária da rede de Supermercados Real, uma empresa que nos últimos 5 (cinco) anos tem gerado emprego, renda e contribuído para o desenvolvimento de nossa amada Guarabira. Que Deus abençoe todos os que fazem parte desta família @realguarabira_redeparaiba e que a cada dia mais, essa empresa abraçada pelos guarabirenses, possa ser protagonista na construção de uma cidade mais forte e desenvolvida! Fraterno abraço!”

