Ramon Menezes (MDB), participa de “Ato pela Democracia” ontem (02/08) em Campina Grande-PB

Pré-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba, o Vereador de Guarabira, Ramon Menezes (MDB), participou na tarde/noite de ontem (02/08) em Campina Grande-PB, de “Ato pela Democracia”.

Ao lado do Senador Veneziano Vital, grande incentivador de sua candidatura, Ramon prestigiou o evento que foi organizado pelo pré-candidato ao Governo do Estado.

Em suas redes sociais o Vereador destacou em foto ao lado de Veneziano: “Apostar na boa e nova política é acreditar que podemos fazer sempre mais pelo povo. Essa vontade emana do coração de quem encontrou na política uma vocação para promover o bem.”

Em seguida, Ramon agradeceu a Veneziano por todo apoio e parceria neste momento de transformação do MDB Guarabirense: “Estamos juntos meu futuro Governador @senadorvenezianovital , obrigado por todo apoio e parceria, parabéns pelo lindo “Ato pela Democracia”, temos a certeza de que a Paraíba pode mais! Vamos juntos!”

Ramon Menezes, hoje é um dos principais nomes do Movimento Democrático Brasileiro em Guarabira, líder do partido na Câmara Municipal e Presidente da Juventude MDB da cidade. O mesmo tem encontrado no Presidente Estadual, Veneziano Vital, apoio e incentivo na caminhada política e fortalecimento para nova fase do MBD Guarabirense.

