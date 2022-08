Randolfe diz, em Campina Grande, que Lula tem três palanques na Paraíba e que partidos devem deixar diferenças: “serão dias difíceis”

O senador Randolfe Rodrigues lembrou do apoio de Veneziano Vital do Rêgo, Adjany Simplício e João Azevêdo nas Eleições 2022, todos na disputa ao Governo do Estado.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), coordenador da campanha do ex-presidente Lula (PT) à presidência da República, afirmou durante reunião com partidos aliados em Campina Grande, na manhã de hoje (2), que Lula tem três palanques na Paraíba. Ele lembrou do apoio de Veneziano Vital do Rêgo, Adjany Simplício e João Azevêdo nas Eleições 2022, todos na disputa ao Governo do Estado.

“Aqui temos três palanques de candidaturas ao Governo do Estado. O presidente está aqui a convite do senador Veneziano, candidato do MDB em uma aliança com o PT. Mas, nós também temos, a coordenação da campanha do presidente tem o maior carinho, pelo governador João Azevêdo e pela candidatura do PSOL [Adjany Simplício]”, declarou Randolfe Rodrigues.

O coordenador da campanha e senador Randolfe Rodrigues pontuou, em encontro com PSOL, Rede, e outras lideranças no auditório do Garden Hotel, que, em torno da pré-candidatura de Lula, a vaidade e diferenças devem ser deixadas de lado. “Em torno disso não cabem as nossas diferenças, em torno disso não cabem as nossas vaidades, em torno disso nós somos chamados ao altruísmo político. A História nos chama ao altruísmo político para a necessidade maior: libertar o Brasil, libertar uma geração, banir o mal antes que ele se banalize. Esses dias serão difíceis e nosso primeiro passo é não se intimidar.”

