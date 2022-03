Raneiry Paulino participa de reunião do conselho estadual dos direitos das pessoas com deficiências; Parlamentar destaca o Dia Internacional da Síndrome de Down

Sempre presente nas pautas voltadas para as Pessoas com Deficiência (PCD), o deputado estadual Raniery Paulino, participou nesta sexta-feira (18), da Reunião de planejamento estratégico do conselho estadual dos direitos das pessoas com deficiências e do lançamento da agenda de políticas públicas do Governo do Estado da Paraíba, para as pcds.

O parlamentar ressaltou a sua atuação no parlamento em defesa e na construção de políticas públicas para às pessoas com deficiência. Paulino apresentou, no parlamento, diversos pleitos em defesa das pessoas com PCD; o projeto de lei da delegacia especializada no atendimento às pessoas com deficiência e o Censo Estadual da Pessoa com Deficiência, com a finalidade de conhecer melhor o seu universo , e subsidiar a implantação de políticas públicas nas diversas esferas do Governo.

“ A ideia foi promover, junto à sociedade civil organizada, discussões e fiscalização com os gestores municipais, a fim de garantir o acesso com qualidade dos serviços; e a promoção e participação das pessoas com deficiência em todas as discussões e implementações de leis e serviços voltados ao segmento nos municípios paraibanos”, ponderou Raniery.

