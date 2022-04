Raniery chama presidente do MDB de ‘golpista’ e desafia comparação entre ‘Vené’ e Roberto Paulino

O deputado estadual Raniery Paulino (Republicanos) comentou sobre o afastamento do pai, o ex-governador, Roberto Paulino, da vice-presidência do MDB na Paraíba.

Raniery afirmou que, enquanto ex-integrante do MDB, não tem mais que comentar as questões da legenda, mas, que pode comentar as posturas de cada um e que, diante do que viu, considera ter se tratado de um “golpe” sofrido pelo pai.

O parlamentar, ainda durante as análises que fez acerca da situação, convidou a uma comparação entre o histórico político do atual presidente do MDB paraibano, Veneziano Vital do Rêgo, e o ex-governador Paulino.

“Um golpe dessa forma, pelas costas, eu acho que Roberto Paulino não merecia. E aí o MDB, de Zé Maranhão, mais uma vez, vem sendo golpeado”, frisou o parlamentar.

Os comentários foram registrados pelo RádioBlog, nesta terça-feira (12), em João Pessoa.

Confira o vídeo:

