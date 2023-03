RANIERY DIALOGA SOBRE ASSUNTOS DA PB COM PRESIDENTE NACIONAL DO REPUBLICANOS

O ex-deputado estadual Raniery Paulino fez, na tarde desta terça-feira, 7, uma visita de cortesia ao deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos e primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Na ocasião, Raniery, que é primeiro suplente de deputado federal do Republicanos, conversou com Marcos Pereira sobre o crescimento do partido no Estado da Paraíba, principalmente sob o comando de Hugo Motta e as ações da Fundação Republicana Brasileira.

Pelas redes sociais, Raniery tratou do encontro da seguinte forma: “Hoje a tarde fiz uma visita de cortesia ao nosso presidente nacional do @republicanos10 e primeiro vice presidente da @camaradeputados o deputado federal @marcospereira1010. Destaquei o crescimento do partido na PARAIBA sob o comando do deputado @hugomottapb e discutimos sobre as ações da @frbnacional. Meu agradecimento especial pela receptividade e nota 10 pela pontualidade”.

Raniery Paulino exerceu quatro mandatos de deputado estadual, todos eleitos através do voto nas urnas. Na última eleição de 2022, ele disputou uma vaga para a Câmara Federal, ficando na primeira suplência pelo Republicanos.

Após o pleito, o deputado federal Hugo Motta (presidente da legenda na Paraíba) revelou acordo de rodízio entre os três parlamentares eleitos para Raniery Paulino assumir uma cadeira na Câmara dos Deputado.

Assessoria

Curtir isso: Curtir Carregando...