O deputado estadual, Raniery Paulino, pré-candidato a deputado federal, falou durante o evento, de lançamento da dobradinha com Renato Meireles, sobre os descontentamentos de algumas lideranças do grupo e que o diálogo está aberto com Célio Alves.

Veja as respostas dele, aos questionamentos feitos pela jornalista Michele Marques, da TVMIDIA.

