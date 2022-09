Raniery Paulino alerta população de Guarabira “forasteiros querem só o voto e mandam recurso para outras cidades”

Durante o encontro das Rosas do brejo que foi realizado, nesta sexta-feira (16), com a presença da primeira-dama do Governo do Estado, Ana Lins e a ex-prefeita da cidade de Guarabira, Fátima Paulino, o candidato a deputado federal Raniery Paulino fez duras críticas aos candidatos forasteiros.

De acordo com o parlamentar, existem grupos políticos que só lembram de Guarabira de quatro em quatro anos.

“Infelizmente, eles levam recursos só para as regiões deles. A população de Guarabira fica à mercê da sorte dos representantes do Estado. Precisamos sim, eleger um deputado desta terra para que o município possa ter recursos para fazer os investimentos necessários”, lembrou Raniery.

Guarabira, é o maior município do brejo e precisa ter um representante em Brasília. “É inadmissível nosso município não ter um legítimo representante na Câmara Federal. Por isso, peço aos eleitores do brejo que garanta o apoio a um Brejeiro”, finalizou Raniery.

O Encontro das Rosas

O Encontro das Rosas é uma reunião organizada com as mulheres do Brejo paraibano em defesa da candidatura de Raniery Paulino para Câmara Federal.

O parlamentar é autor de importantes projetos em defesa da Mulher, tal como, o PL que Cria o Programa para Órfãos do feminicídio; Núcleo da Patrulha Integrada Maria da Penha em Guarabira; Plano nacional de políticas para mulheres e entre outros projetos que tem feito uma diferença na vida das mulheres paraibanas; entre outros.

