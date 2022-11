Raniery Paulino apresenta emendas para ampliar o contingente de policiais, equipamentos e viaturas do 4° Batalhão da PMPB

O deputado estadual Raniery paulino apresentou emendas para ampliar o contingente de policiais, equipamentos e viaturas do 4° Batalhão da Polícia Militar da Paraíba, em Guarabira. O PL de N° 3.740/2022 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2023.

Na justificativa, o deputado afirma que a emenda visa garantir ações eficientes e que as operações sejam sucedidas e garanta a segurança dos brejeiros.

” O 4º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Guarabira, realiza um trabalho eficiente, de muita dedicação e competência, no entanto tem algumas dificuldades para atendimento de toda a demanda em sua área de abrangência. Esta Emenda objetiva criar condições para a ampliação do contingente, de equipamentos e viaturas a fim de que as operações sejam ainda mais bem sucedidas e a população se sinta realmente segura”, justificou Raniery.

