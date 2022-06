Raniery Paulino chama Republicanos para diálogo e diz que cada um deve apresentar suas prioridades

A indicação do vice na chapa de João Azevedo (PSB) continua rendendo impasses e insatisfações entre os aliados do governador e o deputado estadual Raniery Paulino (Republicanos) continua tentando exercer o papel de conciliador entre os envolvidos. O deputado chegou a dizer que não via grandes impasses e que tudo será resolvido com o diálogo,

“A minha sugestão é que cada um apresente suas prioridades e esse seja o ponto de partida para uma grande convergência e fazer uma equação onde todos se sintam representados e prestigiados”, afirmou.

Raniery acredita ainda que a partir de um entendimento será possível “uma equação” onde todos se sintam bem representados e prestigiados, respeitando o tamanho de cada um.

Na última segunda-feira (20),o governador minimizou as insatisfações do Republicanos após definição da vice para o Progressistas na chapa majoritária. Durante entrevista concedida em Campina Grande, ele deu a entender que deverá resolver a divergência com o partido aliado.

O governador continuou sem dar datas para a decisão.

clickpb