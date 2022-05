Raniery Paulino comemora convocação dos professores aprovados no último concurso na Paraíba

O deputado estadual Raniery Paulino comemorou, nesta sexta-feira (20), o anuncio feito pelo governador João Azevedo da convocação dos mais 300 professores aprovados no último concurso do magistério realizado pelo Governo do Estado.

” Nós precisamos de professores na rede estadual de ensino e a chegada dos novos professores dará estabilidade na rede de ensino estadual. Gostaria de cumprimentar o Governador João Azevedo pela convocação dos novos professores reforçando o investimento do Governo da Paraíba na educação”, pontuou Raniery.

O concurso público foi realizado em 2019 e ofertou mil vagas. Em janeiro de 2020, mil candidatos aprovados e classificados foram convocados e nomeados pelo Governo do Estado. Na mais recente nomeação, em fevereiro deste ano, foram nomeados 589 professores da Educação Básica 3. em dezembro foram chamados mais 67.

acessopolitico