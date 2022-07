Raniery Paulino comemora e participa de evento que eleva a Comarca de Guarabira à 3ª Entrância

O deputado estadual Raniery Paulino participou, nesta quinta-feira (14), da solenidade que elevou a Comarca de Guarabira à 3ª Entrância do Poder Judiciário Estadual. A solenidade ocorreu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Guarabira, situada na Avenida Juscelino Kubitschek, Bairro das Nações.

A elevação da Comarca à 3ª Entrância foi aprovado através do Projeto de Lei Complementar (PLC) 41/2022, de autoria do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), pela ALPB. Transformada na Lei Complementar Nº 176, a elevação irá aperfeiçoar a prestação jurisdicional para o interior do estado, a elevação das Comarcas à 3ª Entrância é o reconhecimento da necessidade de garantir à população local um atendimento jurídico mais forte e eficiente.

” Desde 2007 estamos na luta para esta elevação, destaco aqui os requerimentos 3687/2007, 13638/09, 3578/12 e 5896/16, de nossa autoria. Na qualidade de representante dos brejeiros na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), nosso mandato ficou honrado com o avanço da prestação jurisdicional das Comarcas”, pontuou Raniery.

Para a elevação de uma Comarca são considerados pelo Tribunal de Justiça alguns requisitos e as Comarcas de Guarabira e Sousa preencheram as condições necessárias, a exemplo de possuírem população acima de 100 mil habitantes, sendo no mínimo 30 mil eleitores.

acessopolitico

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...