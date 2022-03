Raniery Paulino comemora o avanço da criação delegacia especializada para atender pessoas com deficiência

O deputado estadual Raniery Paulino, nesta terça-feira (29), celebrou o avanço e os esforços que o governo do estado está realizando para a criação da delegacia especializada para atender pessoas com deficiência, na Paraíba.

O atendimento será feito por equipe multidisciplinar, que inclui policiais civis, assistentes sociais, psicólogos, intérpretes de Libras e Sociólogos. Raniery Paulino, bastante conhecido pela luta constante na defesa dos direitos das pessoas com deficiências no estado é o autor da propositura.

De acordo com o Secretário Executivo da Representação Institucional da Paraíba, Adauto Fernandes e do secretário de Segurança e da Defesa Social do Estado da Paraíba , Jean Nunes, o governador da Paraíba estará anunciando mais novidades em breve.

