Raniery Paulino convoca população para conhecer o projeto da Vila Olímpica do brejo

Ao lado do Governador João Azevêdo, o deputado estadual Raniery Paulino participará, nesta sexta-feira (3) da plenária do Orçamento Democrático – 2ª Região Geoadministrativa, em Guarabira.

Na ocasião, durante o evento ocorrerá um momento histórico para a população do brejo, a divulgação do projeto da Vila Olímpica da Região, um pleito do deputado Raniery Paulino e de Roberto Paulino.

” Agradeço ao Governador João Azevêdo pelo atendimento de um sonho dos atletas e paratletas do nosso brejo. Quero registrar o empenho do secretário Roberto Paulino e da Secretária Simone Guimarães que se empenharam ao máximo para consolidar um importante equipamento esportivo para nossa região”, comemorou Raniery.

Durante a passagem do governador João Azevêdo por Guarabira, ele irá visitar ao FIAN – Festival Internacional de Arte Naif, na Casa da Cultura; e participa, às 19h, de mais uma plenária do Orçamento Democrático, na Escola Cidadã Integral Técnica José Soares de Carvalho.

