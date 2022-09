Raniery Paulino cresce no brejo e na grande JP e apresenta chances reais de ser eleito para Câmara Federal

Aqui na Paraíba, na Assembleia Legislativa, o deputado Raniery Paulino se destaca por ser uma voz de equilíbrio e parcimônia em seus posicionamentos políticos. Deputado estadual em seu 4º mandato, Raniery é conhecido por todos pelos seus posicionamentos firmes e equilibrados.

Com a capacidade de dialogar, Raniery tem conseguido fazer a política com bom-senso e sem radicalismo. Ele tem feito um trabalho pela Paraíba com reconhecimento e respeito a diversas categorias. Paulino tem levado consigo um jargão ‘Estou pedindo que pesquise, avalie e compare o meu nome e o meu trabalho’,

Exatamente por conhecer a realidade de quem mora no brejo, Raniery tem feito um trabalho de formiguinhas, ele tem apresentados diversas demandas para região, tal como a expansão dos serviços de atendimento para as pessoas com deficiência, implantação de curso superior para beneficiar os estudantes da região de Sapé, a construção de uma vila olímpica em Guarabira e a expansão do Programa Tá na mesa por todo brejo.

Conhecido como o candidato a deputado federal do brejo, Paulino também tem ampliado seus discursos pela grande João Pessoa. Aqui na capital, Raniery tem intensificado sua campanha e ganhando expressão por onde passa. Ele tem levantado a bandeira das pessoas com deficiência e diversos sindicatos assegurando o apoio a ele.

De fino trato, jamais desrespeitou qualquer colega deputado, mesmo sendo instado a fazer isso por inúmeras vezes, jamais retrucou ou devolveu na mesma moeda, o retorno sempre foi de compreensão, como ele mesmo fala: “temos que tentar compreender a razão do outro”. Tendo o pai Roberto Paulino, ex-governador da Paraíba, e também José Maranhão como referências, nunca teve o nome manchado por nada, é possuidor de uma vida pública limpa, sem máculas. Para quem conheceu ao menos um pouco da história de suas referências sabe que o resultado não poderia ser outro.

acessopolitico

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram