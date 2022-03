Raniery Paulino decide disputar mandato como deputado federal

Está decidido. O deputado estadual Raniery Paulino vai disputar um mandato de deputado federal. A informação foi dada por ele próprio durante entrevista ao programa Correio Debate da 98 FM. “Há quase 30 anos a região do Brejo não tem um representante na Câmara Federal. O último deputado federal eleito foi Roberto Paulino. Eu tenho certeza que os Republicanos conseguirão eleger quatro federais e quero estar entre eles”.

Raniery anunciou que deixaria o MDB no dia 21 de fevereiro depois de anunciada a pré-candidatura de Veneziano Vital do Rêgo (MDB) ao Governo da Paraíba. Ele apóia a reeleição de João Azevêdo (PSB) e explicou que não se filiou à sigla do governador porque já havia aceitado o convite de Hugo Motta (Republicanos) antes do chefe do executivo acertar o retorno ao PSB. “Eu já tinha dado minha palavra e não costumo romper o que prometo. E o governador entendeu. Ele me deixou à vontade”.

Aliás, o deputado também revelou que Veneziano garantiu carta branca para sua permanência no MDB, mesmo com o voto declarado de Raniery e Roberto em João: “Se eu quisesse disputar a reeleição para a Assembleia Legislativa, o MDB seria a melhor opção. E eu tive a palavra de Veneziano de permitir a divergência, mas sei que na prática não seria assim. Aí, resolvi mudar a chave e tentar a eleição para deputado federal”.

Apesar da amizade com o senador, Raniery revelou sua insatisfação com uma atitude recente do dirigente do MDB da Paraíba. “Veneziano é uma pessoa muito afável. Nos encontramos ontem por acaso em um restaurante de João Pessoa, mas ele foi muito deselegante ao anunciar durante uma entrevista que promoveria uma intervenção no diretório municipal do MDB em Guarabira. Minha irmã, Roberta, então, num contragolpe, saiu antes”

ParlamentoPB

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram