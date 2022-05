Raniery Paulino defenderá na ALPB a aprovação da elevação da Entrância de Guarabira

Após ser aprovado por unanimidade a elevação da Comarca do município de Patos a 3ª Entrância na Assembleia, o deputado estadual Raniery Paulino lutará na casa de Epitácio Pessoa para aprovação da elevação da comarca de Guarabira. Vale ressaltar que o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) já aprovou a elevação da comarca de Guarabira, no brejo paraibano, para 3ª entrância.

Além de proporcionar mais proximidade do Poder Judiciário para com a população do Brejo Paraibano, Raniery ressaltou a interiorização e a boa relação das instituições. “Hoje é um dia histórico porque me sinto parte desse momento que estabelece uma relação institucional extremamente importante entre os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, em que se olha para outros municípios da Paraíba, com a interiorização do judiciário”, Raniery Paulino.

Este ato foi um compromisso firmado pelo então governador Saulo Benevides, presidente do TJPB, que assumiu interinamente o governo da Paraíba durante duas semanas no mês de abril, durante a sua participação em uma cerimônia em sua homenagem realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, sub-cessão Guarabira.

A princípio, a comarca reúne todos os pré-requisitos para sua elevação a 3ª Entrância, tais como população da cidade, número de eleitores, a receita e a extensão geográfica, além de outros requisitos que a Lei de Organização Judiciária exige.

