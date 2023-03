Raniery Paulino é destaque nacional pelo comprometimento com o bem-estar da sociedade

Em um país marcado pela desigualdade social, os brasileiros esperam dos políticos a honestidade, a transparência, a competência, o comprometimento com a sociedade e com o bem público, além de sanarem os problemas sociais por meio da execução de políticas públicas nas áreas de saúde, empregabilidade, educação, moradia e segurança. Além disso, os cidadãos desejam que os políticos trabalhem para combater a corrupção.

E essa missão não é difícil para Raniery Paulino que ganhou destaque nacional ao ser eleito deputado estadual pela Paraíba, em 2006, sendo reeleito em 2010, 2014 e 2018. Empresário e formado em Direito, durante os mandatos, ele contribuiu de várias formas para a sociedade, incluindo: atuação em defesa da educação; ações para melhorar a saúde por meio de construção e reforma de hospitais e postos de saúde; o fortalecimento da cultura local, com destaque para a música, a literatura e o artesanato; e investimentos em infraestrutura.

“Eu vinha da militância da Juventude do MDB, de movimentos sociais, sempre fui muito envolvido na parte política. Então muito do que eu imaginava, que eu pensava, eu pude tá encaminhando de forma formal através dos requerimentos, de leis, de projetos, o que a gente discutia. Saíamos das discussões, dos debates, para ir de fato para a prática e aí tivemos muitas conquistas, não só dos mandatos, mas também de bandeiras que eu sempre defendi que agora teve, sem dúvida alguma, mais amplitude na Assembleia Legislativa”, diz Paulino.

Durante sua trajetória na Casa, Raniery Paulino atuou em diversas comissões, incluindo a Comissão de Constituição, Justiça e Redação; a Comissão de Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência; e a Comissão de Saúde, Saneamento, Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional. Além disso, também foi presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção e da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

Legado importante para o país

Para quem não sabe, Raniery Paulino é defensor da ética e da transparência na política, tendo atuado em diversas questões relacionadas ao combate à corrupção e à melhoria da qualidade da política na Paraíba e no Brasil. Sua atuação na aprovação da Lei da Ficha Limpa foi apenas uma das muitas contribuições que ele fez para a sociedade como um todo.

“Foi no governo do José Maranhão que eu propus a o projeto de lei e foi sancionado. A lei assegura que aqueles condenados por improbidade não podem ocupar cargos públicos no estado da Paraíba. Tem que ter probidade, idoneidade para ocupar cargos públicos. Isso teve uma grande repercussão nacional porque foi a primeira lei. Criei a Comissão Permanente em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Doenças Raras. E uma grande conquista que nós tivemos recente, e também é o único estado do Brasil, foi o censo da pessoa com deficiência, que é uma lei de nossa autoria sancionada pelo governador João Azevedo, onde a gente tem um retrato mais próximo da realidade nas proposituras de políticas públicas”, descreve Paulino.

Família proeminente política

Nascido em Guarabira (PB), em 18 de outubro de 1979, Raniery Paulino é membro de uma família tradicional na política paraibana. Seu pai, Roberto Paulino, é ex-governador do estado e também já foi senador e deputado federal. A prima de Raniery, Michelle Paulino, é vereadora na cidade de Guarabira.

A família Paulino atua na política há várias décadas e esteve ligada ao MDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) durante grande parte desse tempo. Segundo Raniery Paulino sua vida política teve influência principalmente de seu avô Antônio. “Éramos muito ligados. Não digo que é apenas a questão da hereditariedade, tem que ter vocação, disponibilidade e sensibilidade para a política. E o exemplo de vida dos meus pais, de sempre fazerem o bem, “mãos limpas”, nenhum escândalo”, pontua.

Convite especial do CONFEA

Ao disputar as eleições de 2022, Raniery Paulino foi eleito pelo Republicanos primeiro suplente de deputado federal pela Paraíba. Enquanto não assume a cadeira, prevista ainda no primeiro semestre de 2023, ele recebeu um convite para assumir a Assessoria Parlamentar do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).

“O convite do CONFEA foi muito honroso. Vem ao encontro de nossas defesas, do nosso trabalho, de várias categorias e a engenharia não é diferente. Essa parceria começou em 2009, do meu mandato com o CREA da Paraíba. De lá para cá vem se fortalecendo. Eu sou o deputado que institucionalizou o BIM, uma metodologia que busca racionalizar as obras públicas. Apresentei a lei de inspeção predial há muitos anos e sempre participei da Semana de Ética do Crea – PB.

Então, eu já tinha uma relação fluída com os movimentos da engenharia. E isso colocou no radar o nosso trabalho, a nossa capacidade de articulação ao presidente Joel Kruger, de quem eu agradeço a confiança desta missão. Eu vou buscar oferecer tudo que eu tenho. Eu conheço o Processo Legislativo, tive 4 mandatos como deputado estadual. Agora é trazer essa experiência que tive na Paraíba com amplitude dentro do Congresso Nacional, para defender os interesses do Sistema CONFEA, MÚTUA e CREA”, explica.

Vida simples

Casado e pai de três filhos – as duas gêmeas Marias e o caçula Rany Filho, Raniery Paulino nos confidenciou suas aventuras na juventude. “Eu era mochileiro e viajava muito. Conheci os Estados Unidos, o Canadá, a Europa, a África. Fiz muitas viagens bacana na América do Sul. A gente adquire muita experiência, absorve outras culturas. E esse país que é continental, onde tem tantas diferenças culturais, até digo “se você olhar para uma cidade por menor que ela seja, dentro dela tem diferenciações”. É assim em relação ao Nordeste e ao Sul, por exemplo. No meu estado da Paraíba, você vê que é um povo mais acolhedor. Então essa riqueza cultural é que faz com que o nosso país seja de fato um país diferente”, finaliza.

ASCOM IMAGINE ACREDITE

