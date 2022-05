Raniery Paulino e Tião Gomes firmes e trabalhando por Pirpirituba, o Brejo e a Paraíba

Ao lado de deputado estadual Tião Gomes, o pré-candidato a deputado federal, Raniery Paulino, a dobradinha visitou o município de Pirpirituba. Ambos tiveram a oportunidade de dialogar com a população para falar sobre as obras, ações e desenvolvimento, onde a força do trabalho do Governo do Estado está mudando o município.

Na ocasião, eles visitaram a Rodovia PB 073, no trecho Guarabira/Piepirituba/Rua Nova/Belém, a Travessia Urbana de Pirpirituba e a Reforma e Ampliação da Escola Estadual Monsenhor Walfredo Leal.

” Nossa força de trabalho mostra o desenvolvimento de Pirpirituba. O nosso governador tem dado uma atenção muito bacana ao nosso brejo paraibano com adutoras, escolas e rodovias. Gostaria de agradecer ao deputado Tião e ao amigos da região pela com receptividade e um dia de muito trabalho em defesa do Brejo”, pontuou Raniery.

Já o deputado Tião destacou as ações do governo no Brejo paraibano. “Nossa gratidão ao operoso Governador @joaoazevedolins, que tem sido sensível aos nossos pleitos e que tem se destacado por ser o Gestor da Paraíba que mais tem feito investimentos no Brejo Paraibano. Seguimos firmes e trabalhando por Pirpirituba, o Brejo e a Paraíba”, disse Tião.



O encontrou contou com a presença do Ex-Governador Roberto Paulino, do Ex Vice-Prefeito Ronaldinho, Dr. Monaldo, Vereador Del e demais lideranças e amigos.

