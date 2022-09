Raniery Paulino não para! Candidato a deputado federal visita Vale do Mamanguape e fortalece campanha na região

O candidato a deputado federal Raniery Paulino (REP), visitou nesta quarta-feira (7), as cidade de Baía da Traição e Rio Tinto. Ocasião que se colocou a disposição da população do Vale do Mamanguape, no Litoral Norte paraibano.

Raniery fez uma calorosa panfletagem pela orla de BT, conversando com o povo e espalhando a mensagem de uma região cada vez melhor. Já na cidade de Rio Tinto, Paulino reafirmou que na Câmara Federal irá defender o município nas principais pautas para o desenvolvimento da cidade.

” Conto com o apoio de todos os riotintenses e os baianenses em nosso projeto rumo a Câmara Federal. Meu singelo agradecimento a todos (as) que seguem comigo nesta jornada rumo à Brasília. Obrigado de coração aos amigos que estão participando ativamente da nossa campanha, bem como todos os paraibanos que estão me recebendo muito bem nos municípios que tenho visitado”, pontuou Raniery.



Durante as visitas, Raniery esteve ao lado do candidato a deputado estadual Renato Meireles (Baía da Traição). Em Rio Tinto, o parlamentar contou com a presença do líder político, Eugênio Neto e demais amigos da cidade.

