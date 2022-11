Raniery Paulino participa da 25ª edição da Conferência Nacional da Unale em Recife

O deputado estadual Raniery Paulino participa da programação da 25ª edição da Conferência Nacional da Unale, que ocorre na Arena Pernambuco, em Recife. O evento ocorre nos dias 9 a 11 de Novembro, cujo o tema é: Rumo ao Parlamento do Futuro.

O parlamentar ressaltou a importância do evento que garante um Poder Legislativo mais rápido, ágil, participativo, tecnológico e acessível para todos.” A Unale é um espaço onde fortalecemos ainda mais o legislativo. A Conferência da nossa entidade tem um tema muito importante neste ano: RUMO AO PARLAMENTO DO FUTURO. A Paraíba está bem representada com diversos parlamentares”, pontuou Raniery.

A cerimônia oficial de abertura da 25ª foi marcada por grandes emoções. Entre elas, a apresentação dos nove finalistas do Assembleia Cidadã — prêmio criado pela Unale, com objetivo de incentivar projetos de destaque do legislativo estadual, nas categorias de Gestão, Atendimento ao Cidadão e Projetos Especiais. A Abertura oficial da 25ª Conferência celebrou o Jubileu de Prata do maior encontro de parlamentares da América Latina.

acessopolitico

