Raniery Paulino participa do Orçamento Democrático no sertão paraibano

O deputado estadual e pré-candidato a deputado federal, Raniery Paulino, esteve nesta quinta-feira (26), em uma agenda ao lado do governador João Azevedo, no sertão paraibano. Ocasião que participou da entrega da travessia urbana do município de Coremas e da audiência do Orçamento Democrático Estadual, em Pombal.

Coremas é uma dos 178 cidades contempladas pelo Programa Travessias Urbanas, que, com investimentos do Tesouro Estadual, tem melhorado a qualidade de vida e, consequentemente, elevado a autoestima da população desses municípios.

” São ações que transformam e revolucionam os municípios.Hoje gostaria de parabenizar todos os Coremenses e cumprimentar o governador João Azevedo pela importante obra entregue do Programa Travessias Urbanas, em Coremas, trazendo mais qualidade de vida para a população e impulsionando o desenvolvimento entre os municípios paraibanos”, frisou Raniery.

Já na cidade de Pombal, o parlamentar participou da audiência do Orçamento Democrático Estadual, onde foi assinado diversas ordens de serviços, destinado a equipamentos para a região. “ Que festa bonita! Ao lado do governador, tivemos a oportunidade de dialogar com a população e observar uma alegria nos rosto das pessoas que participaram do ODE em Pombal. Uma alegria muito grande e gostaria de cumprimentar a todos que vieram nessa noite e agradecer a todos os presentes nesta audiência”, disse Paulino.

