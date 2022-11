Raniery Paulino reafirma compromisso com HNL e destaca seu compromisso na defesa dos direitos das pessoas com câncer

A Assembleia Legislativa da Paraíba recebeu, na manhã desta quarta (23/11), a diretoria do hospital Napoleão Laureano. Na ocasião, o deputado Raniery Paulino reafirmou o seu compromisso com a entidade e na defesa das pessoas com câncer que buscam as terapias necessárias para a cura e uma melhor qualidade de vida.

“Recebemos a diretoria do Laureano que é hospital referência no tratamento de oncologia no estado da Paraíba. Na oportunidade reafirmei meu compromisso na defesa dos direitos das pessoas com câncer que buscam as terapias necessárias para a cura e uma melhor qualidade de vida”, pontuou Raniery.

O parlamentar tem atenção voltada ao hospital durante seu mandato na Assembleia Legislativas e dedicou deste do seu primeiro mandato uma relação institucional com o Laureano, destinando emendas parlamentares. ” Vale a pena destacar a importância do Napoleão Laureano para o povo paraibano e para estados vizinhos. São diversos procedimentos por dia, o Laureano tem possibilita a cura de muitas pessoas. Neste sentido, reafirmo nosso apoio incondicional para o Hospital”, finalizou.

